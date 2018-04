Evangelischen zingen te weinig over lijden

In evangelische gemeenten wordt te weinig gezongen over lijden, pijn en verdriet. Dat concludeerde hbo-theoloog Marc Volgers (41) deze week op basis van een onderzoek naar de evangelische liedcultuur.

Volgers denkt dat „een betere balans in thematiek” nodig is. Evangelische gemeenten lijken vooral gebruik te maken van het aanbod van liederen van onder meer Opwekking. Daardoor zouden lofprijzings- en aanbiddingsliederen een prominente plek in de diensten krijgen. „Oudere evangelische liederen van Johannes de Heer en Glorieklokken worden nog wel gezongen, maar veel minder”, stelt Volgers. Ook psalmen komen volgens hem „relatief weinig” aan bod.

Volgers hield een enquête waarop 187 mensen uit 153 verschillende evangelische gemeenten reageerden. Hij had al langer „wat onvrede” met de evangelische liedcultuur. Vooral persoonlijke ervaringen zetten Volgers echter aan het denken. Door gezondheidsproblemen van zijn dochters vond hij juist in de klaagpsalmen bemoediging. „Je hoeft je verdriet niet te overschreeuwen met vrolijke liedjes. Ik weigerde te liegen tegen mijn gevoel”, aldus Volgers, die coördinator podiumbedieningen is van de evangelische gemeente Parousia in Den Bosch en in de diensten gitaar speelt.

Volgers vermoedt ook dat er over het algemeen „geen heel erg stevig doordachte visie” op muziek is. Hij mist een Bijbels-theologische onderbouwing. „De keuze voor liederen lijkt gebaseerd op aspecten als beleving en ”meenemen in aanbidding”.”

Volgers geeft wel aan dat zijn onderzoek breed was en weinig op de diepte inging. „Het zou mooi zijn als dit onderzoek verder opgepakt kan worden. Er zijn lichtpunten, er is nog wel iets van aandacht voor lijden en voor de psalmen en er wordt nagedacht over de visie op muziek. Ik geloof wel dat er meer kan gebeuren. Ik denk dat meer kennis van muziek in de gemeente vanuit Bijbels, historisch en theologisch oogpunt heel waardevol kan zijn.”