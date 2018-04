Evangelischen niet meer wars van oecumene

De polarisatie tussen de ‘oecumenischen’ en de ‘evangelischen’ is volgens ds. Klaas van der Kamp voorbij. De Raad van Kerken en MissieNederland beleggen woensdag een eerste gezamenlijke vergadering.

Er is al een aantal jaren een gezamenlijk overleg van een afvaardiging van de besturen van beide organisaties, legt ds. Van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, desgevraagd uit.

„We hebben in 2011 een strategische alliantie gesloten. Op grond daarvan ontmoeten we elkaar regelmatig en bespreken we jaarlijks waarmee we bezig zijn. We bekijken ook op welke punten we kunnen samenwerken. Dat gebeurt al bij het gezamenlijk organiseren van de Week van het Gebed, ieder jaar in januari. Die samenwerking is er ook ten aanzien van het project Kerkproeverij in september, waarbij christenen iemand anders uitnodigen om mee te gaan naar de kerk. Het is naar onze mening goed om de contacten verder te verbreden. We hebben geconstateerd dat de samenwerking tussen beide organisaties zeer gewaardeerd wordt.”

Wat gebeurt er op de gezamenlijke vergadering?

„We hebben in het kantoor van MissieNederland in Driebergen zo’n 35 mensen uitgenodigd van beide organisaties. Een aantal deskundigen praat ons bij over de situatie in de kerken. We hebben gemerkt dat er een uitwisseling is tussen enerzijds kerken met een wat meer katholieke inslag en anderzijds kerken waarin de evangelische blijmoedigheid centraal staat. Er is verder ook een groeiende diaconale verbondenheid, zoals op het punt van het vaststellen van de armoedebarometer. Ook bij MissieNederland is er steeds aandacht voor de problematiek van armoede.”

De tegenstelling tussen de oecumenischen en evangelischen was sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw fel. Is die nu verleden tijd?

„Ik denk van wel. Je ziet hoe de wereldwijde Evangelische Alliantie steeds actiever is tijdens bijeenkomsten van de Wereldraad van Kerken. Er is meer herkenning. Dat heeft te maken met de noodzaak van bezinning op missionair kerk-zijn en op onze houding ten opzichte van de verschillende religies. De ontwikkelingen in de oecumene spelen ook een rol. Iedereen kan tegenwoordig zijn eigen confessioneel profiel behouden, met respect voor elkaars identiteit. Wat dat betreft is de kerk Geestrijker geworden. De evangelischen zijn via de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten al lid van de Raad van Kerken. Een toenemend aantal oosters-orthodoxe kerken zorgt voor een verrijking van de kerkelijke gemeenschap door de bezinning op de onderwerpen ambt en eucharistie. De vergadering woensdag zal zeker een vervolg vormen op het proces van verbreding en verdieping.”