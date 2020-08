Evangelische theologiebeoefening verbreedt zich naar Oost-Europa

De organisatie van Europese evangelische theologen (FEET) hield vrijdag en zaterdag haar tweejaarlijkse vergadering, dit keer noodgedwongen online. Het zwaartepunt verbreedde zich iets naar Oost-Europa.

Deze keer was het thema het werk van de Heilige Geest. De Finse hoogleraar Veli-Matti Kärkkäinen, die in de Verenigde Staten doceert, stelde voor om het werk van de Heilige Geest veel breder op te vatten dan vaak gebeurt. Volgens hem werkt de Geest in de schepping, in bewegingen die opkomen voor haar behoud, in de politiek en in de kunst evenzeer als in de kerk.

De Noorse hoogleraar Terje Hegertun belichtte het werk van de Geest in de kerk. Hij gaf aan dat charismatische christenen hun aanbiddingsliederen (”worship”) als een soort sacrament zien, en dat zingen in de eredienst van veel kerken meer tijd inneemt dan de prediking. In zulke kerken ervaren bezoekers volgens hem Gods aanwezigheid en het komen tot geloof.

Hegertun stelde dat de kerk anticipeert op het Koninkrijk van God door haar aanbidding (liturgie), dat zij het Evangelie verkondigt door haar getuigenis (kerugma), en de mensheid dient door haar daden (diakonie). Deze aspecten moeten goed uitgebalanceerd zijn. In vorm en stijl kan de kerk wat hem betreft aansluiten bij de moderne cultuur, zelfs bij de jeugdcultuur, maar de bron en de inhoud moeten het onveranderde Evangelie zijn. De huidige coronacrisis, die samenkomsten moeilijk maakt, laat wezenlijk geen andere situatie zien dan tijden van vervolging. De kerk kan deze overwinnen door creativiteit en door kleine groepen te vormen, waarin gelovigen zelf verantwoordelijk zijn voor hun geestelijk welzijn.

De Spaanse psychiater dr. Pablo Martinez belichtte het werk van de Geest in de gelovige. Hij stelde dat de kern van het christelijk geloof is dat het mensen verandert zodat zij op Jezus Christus gaan lijken. Dit is het werk van de Geest in ons. Wedergeboorte verandert weliswaar niet ons temperament, maar de Heilige Geest vormt en polijst het.

De Roemeense hoogleraar Corneliu Constantineanu ging in op het werk van de Geest in het publieke getuigenis van de kerk. Hij stelde dat de kerken in Oost-Europa vanwege de communistische regimes te lang het geloof hebben gescheiden van de rest van het leven. Dertig jaar later wordt geloof nog altijd vooral gezien als een privéaangelegenheid.

Constantineanu riep de kerken op tot een authentiek getuigenis in het publieke domein, zodat het licht van het Evangelie zal schijnen op sociale, economische en politieke onderwerpen. De Geestvervulde kerk kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van lijden in onze complexe en verdeelde wereld. De Bijbel leert ons om radicaal gastvrij te zijn en zelfs onze vijanden te eten te geven.

Verbreding

Tijdens de ledenvergadering van FEET droeg professor Pierre Berthoud (Aix-en-Provence) het voorzitterschap over aan de Nederlander prof. Gert Kwakkel, die in Kampen en Aix-en-Provence doceert. Er werden diverse mensen uit Oost-Europa gekozen, zodat het zwaartepunt van FEET weer iets naar het Oosten verschuift. Deze verschuiving bleek ook uit het feit dat er voor het eerst geen sprekers waren uit Engeland en Duitsland. De evangelische theologiebeoefening in de rest van Europa wordt volwassen.

De conferentie zou in Praag hebben plaatsgevonden, maar werd noodgedwongen online gehouden. Hierdoor was het aantal deelnemers hoger dan gebruikelijk, maar de persoonlijke contacten werden node gemist.