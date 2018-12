Evangelische Russen steunen wederopbouw van Syrië

Samenwerking tussen religieuze leiders in Rusland heeft er dit jaar voor gezorgd dat er zo’n 77 ton aan humanitaire hulp naar Syrië verscheept kon worden. Bisschop Sergej Rjachovski, leider van de Russische pinksterbeweging, ziet het als een kans voor evangelisch Rusland om stereotypen te doorbreken.

Vorige maand reisde een divers gezelschap geestelijke leiders af naar Syrië. De reis was georganiseerd door de Russisch-Orthodoxe Kerk en een initiatief van een interreligieuze werkgroep voor humanitaire hulp. Vertegenwoordigers van christelijke denominaties en moslimgemeenschappen in Rusland hadden een aantal grote acties uitgevoerd om fondsen te werven voor de oorlogsslachtoffers in Syrië. Met die goede boodschap reisden de geestelijk leiders naar Syrië.

Wederopbouw

Terwijl president Poetin en zijn Syrische ambtgenoot Basjar al-Assad een einde maakten aan het conflict in Syrië, rees de vraag hoe Rusland het door oorlogsgeweld verwoeste land weer kon helpen opbouwen. Ook het religieuze aspect van Syrië vroeg in dit opzicht aandacht. Veel Syriërs hebben het helemaal gehad met allerlei radicaal-islamitische groeperingen.

De Russisch-Orthodoxe Kerk wil dat vacuüm graag opvullen. Ook bisschop Rjachovski, leider van de Russische pinksterbeweging, ziet kansen voor zijn kerkgenootschap om mee te helpen aan de wederopbouw van Syrië.

Sergej Rjachovski (62) onderhoudt goede contacten met het Kremlin. Hoewel hij best kritiek heeft op het beleid van de huidige Russische regering, ziet hij wel de waarde in van samenwerking met de verschillende geestelijke leiders: „Veel Syriërs hebben geleden in de oorlog. Ik wil nu graag alle protestantse kerken meekrijgen in het werven van fondsen, om het land weer op te bouwen.”

Natuurlijk weet Rjachovski dat de Orthodoxe Kerk, de verschillende moefti’s en de evangelische kerken in Rusland het niet in alles met elkaar eens zijn. „Daarom heb ik ook tegen de Russisch-orthodoxe metropoliet Hilarion gezegd dat we nu niet de verschillen moeten benadrukken, maar de overeenkomsten moeten zoeken. Dat zou ons in de wederopbouw sterker kunnen maken. Samenwerking met Russische overheidsinstanties is in Syrië van groot belang. Zo zou het land er weer bovenop kunnen komen.”

Konvooien

Metropoliet Hilarion en Sergej Melnikov, afgevaardigde van president Poetin, hebben ervoor gezorgd dat christelijke en islamitische organisaties samen hulp bieden aan kinderen die getroffen zijn door Syrisch oorlogsgeweld. Er moet nog veel werk worden verzet om ervoor te zorgen dat mensen in vrede kunnen samenleven. Gebouwen moeten worden hersteld, er moet infrastructuur komen en mensen moeten kunnen terugkeren naar hun huizen. De Russisch-Orthodoxe Kerk en andere religieuze organisaties doen met elkaar hun best om bij te dragen aan de wederopbouw van Syrië.”

Rusland en Syrië lijken erg op elkaar, verklaarde Sergej Melnikov. „De landen zijn in nationale en religieuze zin zeer verschillend, maar worden allebei geconfronteerd met extremisme en terrorisme. Rusland wist in de jaren negentig de radicale islam uit te bannen. We zijn blij dat de vertegenwoordigers van verschillende religies in Syrië samen een einde proberen te maken aan het internationale terrorisme in het land.”

Beschermer

Leden van de evangelische beweging in Rusland zien Poetin over het algemeen als verdediger van het christelijke geloof, zegt Vitali Vlasenko, ambassadeur voor de Russische Evangelische Alliantie. Hoewel evangelische en pinksterkerken in Rusland zich zorgen maken over hun religieuze vrijheid, kunnen evangelische christenen zich wel vinden in het standpunt van de Russisch-Orthodoxe Kerk: „Juist dankzij het optreden van de Russen in Syrië is het christendom daar niet compleet uitgeroeid.”