Evangelische Kerk in Duitsland vernieuwt liturgie

De Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) heeft deze week een nieuw lectionarium geïntroduceerd. Dat boek dient als richtsnoer voor de te kiezen Schriftlezingen en liederen tijdens de kerkdiensten.

Het lectionarium is zondag officieel in gebruik genomen tijdens een dienst in de Slotkerk in Wittenberg. Eenvijfde van de teksten uit het lectionarium van 1978 is vervangen. De EKD meldt dat er meer ruimte is gekomen voor oudtestamentische teksten en Bijbelgedeelten waarin vrouwen een prominente rol spelen.