Evangelische Kerk in Duitsland herdenkt 75-jarig bestaan

De Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) is vrijdag begonnen met de herdenking van haar 75-jarig bestaan.

Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog kwamen 120 protestantse afgevaardigden bijeen in Treysa in Noord-Hessen. Op deze bijeenkomst, van 27-31 augustus 1945, richtten zij de Evangelische Kirche in Deutschland op, een gemeenschap van lutherse, gereformeerde en verenigde landskerken.

De EKD, die ruim 20 miljoen leden telt, herdenkt het jubileum vooralsnog alleen digitaal. Op haar website staat onder meer een overzicht van markante momenten uit de geschiedenis van de kerk en interviews met verschillende raadsvoorzitters uit het verleden, zoals Nikolaus Schneider en Wolfgang Huber.