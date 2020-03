Evangelische Kerk in Duitsland akkoord met rapport avondmaal

De raad van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) heeft ingestemd met het rapport ”Samen aan de tafel van de Heer”. Dat meldde de Duitse christelijke nieuwsdienst Idea maandag.

Het document, waaraan een interkerkelijke Duitse oecumenische werkgroep tien jaar werkte, adviseert rooms-katholieken en protestanten om samen de eucharistie en het heilig avondmaal te vieren. Het document werd in september in Frankfurt am Main gepresenteerd.

Het rapport is bedoeld als advies aan de Duitse rooms-katholieke bisschoppenconferentie en de Evangelische Kerk in Duitsland. De laatste heeft nu ingestemd met het advies van de werkgroep.

De Evangelische Kerk in Duitsland en de Rooms-Katholieke Kerk houden in 2021 een gezamenlijke Kirchentag in Frankfurt.

De oecumenische werkgroep van protestantse en rooms-katholieke theologen houdt zich sinds 1946 op wetenschappelijk niveau bezig met theologische kwesties. Doel is het bevorderen van oecumenische ontwikkelingen.

