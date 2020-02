Het schip de Poseidon ligt afgemeerd in de haven van het Duitse Kiel. Het vaartuig is sinds vrijdag eigendom van de organisatie Sea-Watch en moet dienen om bootvluchtelingen in de Middellandse Zee te redden.

Het schip is gefinancierd door het samenwerkingsverband United4Rescue. Daarbij is onder meer de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) aangesloten. De EKD wilde eerder zelf een reddingsschip aanschaffen, maar zag daar toch van af. beeld EPD, Sven Janssen