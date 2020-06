Evangelische gemeenten kopen Arnhemse kerken

De protestantse gemeente in Arnhem verkoopt twee kerkgebouwen aan evangelische gemeenten in de stad. De Bethlehemkerk in de wijk Presikhaaf in Arnhem-Noord, in 1963 in gebruik genomen als hervormde kerk, wordt eigendom van C3 Rivers Church. Deze gemeente is onderdeel van C3 Church Global, waartoe wereldwijd ruim 550 gemeenten behoren. In Nederland zijn ook C3-kerken in Amsterdam, Almere, Nijmegen en Den Haag. Volgens hun internetsite zijn ze te vergelijken met kerken als DoorBrekers en Hillsong, waarmee ze ook contact hebben. In 2008 werden vanuit Amsterdam de eerste stappen gezet voor de gemeente in Arnhem, die ook diensten houdt in Nijmegen.

Kerkgebouw De Kandelaar in de wijk Elderveld in Arnhem-Zuid wordt eind oktober, als de financiering rondkomt, overgedragen aan evangeliegemeente De Deur. De Kandelaar, aanvankelijk gereformeerd, dateert van 1975, rond 2010 werd het pand uitgebouwd. De Deur, al sinds 1982 actief in Arnhem, huurde 37 jaar lang verschillende ruimten en gebouwen.

De protestantse wijkgemeente Arnhem-Noord komt vanaf september samen in de voormalige gereformeerde Opstandingskerk in de wijk Monnikenhuizen, die voor het toekomstige gebruik wordt verbouwd tot Nieuwe Kerk. De protestantse wijkgemeente Arnhem-Zuid komt voortaan bijeen in de eveneens van oorsprong gereformeerde Salvatorkerk in de wijk Malburgen.