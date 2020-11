Evangelische Alliantie roept op tot nationale biddag in VK

De Britse Evangelische Alliantie roept ertoe op om vrijdag een nationale biddag te houden in het Verenigd Koninkrijk in verband met de coronapandemie.

De biddag moet volgens de organisatie in het teken staan van gebed voor leiderschap tijdens de crisis, voor degenen die direct of indirect door de ziekte geraakt zijn en voor zorgmedewerkers. Daarnaast roept de alliantie op om in het gebed dankbaarheid een plek te geven, omdat „te midden van de lockdown christenen nog altijd het grote voorrecht en de vrijheid hebben om God aan te roepen voor herstel in ons land.”