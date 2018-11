Evangelisatiepunt Rehoboth in Peins te koop

Vijf jaar geleden vierde Evangelisatiepunt Rehoboth in Peins, bij Franeker, nog feestelijk zijn honderdjarig bestaan; inmiddels heeft de stichting die er wekelijks kerkte de deuren gesloten. Het pand wordt verkocht.

Jaap van der Schee (73), voorzitter van Stichting Rehoboth, legt uit dat het een aflopende zaak was: „De laatste tijd kwamen er op zondagavonden nog maar zo’n tien man. Dan kun je wel doorgaan en wachten tot het geld op is, maar dan ben je te laat. Daarom hebben we nu het besluit genomen te stoppen.”

Het gebouw Rehoboth werd in 1913 in gebruik genomen als evangelisatiepunt van de toenmalige gereformeerde kerk in Franeker. Tot ver in de jaren tachtig functioneerde het gebouwtje zo. „Maar in 1989 zei de gereformeerde kerk: „We sluiten de boel”, aldus Van der Schee.

Mensen uit Peins en omgeving gingen daar niet mee akkoord. Ze kochten het pand en begonnen met laagdrempelige kerkdiensten op zondagavond. „Dat hebben we denk ik nog lang kunnen volhouden, als je kijkt naar de terugloop van bezoekers bij andere kerken.”

Het gebouw is te koop via Van der Wal Makelaars in Franeker, die er 99.500 euro voor vraagt.