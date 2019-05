„Evangelisatie zwak punt bij christenen”

Christenen zijn goed in het leggen van contacten, maar schieten tekort als het gaat om evangelisatie.

Lifeway Research concludeert dit na onderzoek onder protestantse kerkgangers in de Verenigde Staten, meldde Christian Today zaterdag. De intentie om met anderen over Jezus te spreken, is er vaak wel. Toch geeft ruim de helft van de ondervraagden aan dat ze in het afgelopen halfjaar met niemand hebben gesproken over de vraag hoe je christen wordt. Velen zeggen wel te bidden om goede gelegenheden om te evangeliseren.