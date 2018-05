Evangelisatie-uitgave Bijbel met Uitleg gepresenteerd

”Een boodschap voor u” luidt de titel van de uitgave. In Apeldoorn werd maandag een evangelisatie-editie van de Bijbel met Uitleg (BMU) gepresenteerd.

De uitgave, met oranjekleurige omslag, bevat de eerste 12 hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis, de eerste 25 Psalmen en de boeken Markus en Johannes. „Dat de Bijbel een bijzonder boek is, weet bijna iedereen wel”, vermeldt de achterflap. „Maar waarom ze uniek is weet u misschien niet. Deze selectie van Bijbelgedeelten is bedoeld om u kennis te laten maken met deze bijzondere boodschap. En u zult al lezende merken dat God Zijn boodschap ook persoonlijk aan u heeft gericht.”

De presentatie had plaats in het gebouw van de Erdee Media Groep (EMG), waarvan onder andere uitgeverij De Banier deel uitmaakt. Deze publiceerde in mei 2015 de Bijbel met Uitleg. Daarin wordt de tekst van de Statenvertaling, in de editie van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS), van een toelichting voorzien.

Gratis

De verkoop van de BMU heeft alle verwachtingen ver overtroffen, benadrukte EMG-directeur Bart Visser maandag na afloop van de bijeenkomst nog eens. „Er zijn al tussen de 70.000 en 80.000 BMU’s verkocht. Onlangs nog hebben we 10.000 exemplaren van de schooleditie laten bijdrukken.”

Om vanuit de behaalde financiële resultaten „iets terug te doen”, ontvingen abonnees van het Reformatorisch Dagblad eerder al een boekje met handreikingen om de Bijbel te lezen. Maandag verscheen de evangelisatie-editie van de BMU, getiteld ”Een boodschap voor u – kennismaking met de Bijbel”. Visser: „We hebben 30.000 exemplaren laten drukken. Bij de presentatie waren naast leden van de stuurgroep BMU –nog steeds dezelfden als vijf jaar geleden– een paar vertegenwoordigers van evangelisatiecommissies uit de breedte van de kerken aanwezig: uit de Gereformeerde Bond, de Hersteld Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De editie is ook met deze commissies afgestemd.”

Het is een aantrekkelijke uitgave geworden, aldus Visser, „die je gemakkelijk weggeeft. Aan een collectant die aan de deur komt bijvoorbeeld.” EMG stelt ”Een boodschap voor u” gratis ter beschikking, „voor kerken én particulieren. We vragen alleen een bijdrage in de verzendkosten.”

Overigens kan ook de BMU zelf als evangelisatiebijbel gebruikt, zegt de EMG-directeur. „Misschien aardig: ik ken een gerenommeerd advocatenkantoor dat altijd een exemplaar op de tafel heeft liggen. Zo van: „Dit is een uitgave van een van onze klanten” – wij dus. Iedereen kan die Bijbel inzien. Je weet nooit waar het nog eens goed voor is.”

Website

Visser meldt verder dat er in het najaar, los van dit initiatief, een website rond de BMU wordt gelanceerd. „Op de site komt de Bijbel met Uitleg te staan, maar ook de kanttekeningen bij de Statenvertaling krijgen er een plek op. De GBS heeft die ons digitaal ter beschikking gesteld. In ruil voor dit mooie gebaar heeft De Banier alle kaartjes, tijdlijnen, enzovoort uit de BMU aan de GBS ter beschikking gesteld. Op de site komen daarnaast bijvoorbeeld ook de Bijbelverklaringen van Calvijn en Matthew Henry en de King Jamesbijbel te staan.”