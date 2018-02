Evangelisatie in Bangladesh door levensverhalen

Een van de best bekeken televisiezenders in Bangladesh zendt elke vrijdagavond een half uur een christelijk programma uit via het nationale dramakanaal. Evangelisatie mag niet in een islamitisch land. Omdat drama enorm populair is, gaat via dit middel de Bijbel toch open.

Bangladesh is een straatarm land dat een aantal hardnekkige sociale problemen kent. Zoals huiselijk geweld, kinderhandel, kinderarbeid (denk aan de beruchte kledingindustrie in het land), seksuele intimidatie, het gooien van zoutzuur naar vrouwen die zich keren tegen gedwongen huwelijken, en ongelijke man/vrouw-verhoudingen.

De in Amersfoort gevestigde stichting 3xM, die christelijke televisieprogramma’s verzorgt in met name moslimlanden in Azië en Afrika, werkt in Bangladesh samen met Joyodhoni Media – ”joyodhoni” betekent vreugde. Deze lokale organisatie bestaat uit vier medewerkers, die samen een mediateam vormen en verantwoordelijk zijn voor de productie van de wekelijkse afleveringen.

Bangladesh NTV Entertainment

Voor 3xM ergens een project begint, werkt de organisatie aan goede relaties tussen lokale christelijke leiders onderling. In Bangladesh duurde het volgens 3xM bijna twee jaar om kerkleiders met succes tot elkaar te brengen. In 2011 ontstond er een ”Forum van Eenheid”. De leiders konden vervolgens gezamenlijk aangeven wat de specifieke behoeften zijn in Bangladesh.

De programma’s die 3xM in Bangladesh verzorgt, weerspiegelen de Bijbelse boodschap van hoop, herstel en verandering. De christelijke dramaserie ”Uddipon” (Bengaals voor bemoediging of inspiratie) wordt momenteel met veel enthousiasme ontvangen. De Bengalen houden sowieso erg van drama.

In volle gang

Zo’n 50 kilometer buiten Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, zijn de opnames in volle gang. De plek is met zorg uitgekozen. Het bevindt zich ergens te midden van de rijstvelden, erg afgelegen. Wie ernaartoe rijdt, krijgt het laatste halfuur veel te verduren. De verharde weg houdt op en verzandt letterlijk in een kronkelweg met allerlei gaten en scherpe bochten.

De titel van de opname luidt dit keer ”Kopat”, Bengaals voor deur. De ene verhaallijn gaat over discriminatie van minderheden en de andere over een grootvader die moeite heeft met de acceptatie van het huwelijk van zijn dochter met een westerse man en zijn in het buitenland opgegroeide kleinzonen.

Bekende acteurs uit Bangladesh treden op. Steeds opnieuw voeren ze dezelfde scène uit, want het moet perfect zijn. „Als er bekende acteurs meewerken, zoals nu, levert dat ook weer veel hogere kijkcijfers op”, zegt een medewerkster die namens 3xM in Bangladesh aanwezig is. „Het programma van 3xM is hier erg bekend, mede ook door reacties op Facebook en andere sociale media.”

Dat het programma’s zijn met een duidelijke christelijke boodschap, wil niet zeggen dat de Bijbel zelf aan de orde komt. Aan het einde worden Bijbelteksten geciteerd zonder verwijzingen naar de vindplaats. Maar kijkers in Bangladesh weten dat het een programma is met een christelijke boodschap. Religieuze kwesties mogen in de programma’s niet aan de orde gesteld worden. Hoewel Bangladesh officieel een seculier land is met vrijheid van godsdienst, is de islam de staatsreligie die het publieke leven stempelt.

Nazorg

3xM geeft kijkers de mogelijkheid om te reageren op de boodschap die ze gehoord hebben. Aan het einde van elke aflevering wordt daarvoor een e-mailadres getoond. Bij de nazorg is tijd voor een persoonlijk gesprek, gebed, eventuele doorverwijzing naar een noodzakelijke opvang of kliniek. En de nazorgers kunnen mensen in contact brengen met een lokale kerk.

Hoe serieus Joyodhoni Media de nazorg neemt, blijkt wel uit het onderzoek naar de sollicitanten voor een vacature van het nazorgteam eerder deze maand. De nieuwe nazorger in het team –hij wil anoniem blijven– zegt dat veel kijkers in Bangladesh tot het geloof in Jezus komen door middel van de media. „Het Evangelie is nog niet gekomen in de verre uithoeken van Bangladesh. Als wij hen niet bereiken via de digitale technologie, wie dan wel? We hebben als christelijke minderheid slechts weinig mogelijkheid om het Evangelie te delen dan alleen door de media. Onze programma’s zijn gebaseerd op Bijbelse waarden, die mensen weer echte hoop geven.”

„God heeft deuren geopend in Bangladesh”

„God heeft deuren geopend in Bangladesh”, zegt een medewerkster van 3xM die recent aanwezig was in Bangladesh en anoniem wil blijven. „Toen we als 3xM in 2009 onze eerste contacten legden met de kerkleiders in het land, hield niemand het voor mogelijk dat we na een aantal jaren wekelijks zendtijd zouden ontvangen voor een christelijk programma. Nu wordt er al sinds november 2014 wekelijks uitgezonden en zijn er al 159 afleveringen van ”Uddipon” gemaakt. Ook zijn er speciale kerstafleveringen en een musical over het leven van Jezus uitgezonden.”

De dramaserie is inmiddels populair bij het publiek, aldus de medewerkster. „De kijkersreacties komen uit verschillende hoeken, zelfs van politici. Ze zijn heel positief. Men zegt: Dit heeft ons land nodig. De boodschap gaat volgens hen over goede normen en waarden. Kijkers geven aan dat de programma’s van ”Uddipon” tot gedragsverandering leiden. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze meer bewust zijn geworden van de gevolgen van corrupte praktijken.”