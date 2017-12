Evangelisatie Culemborg sluit deuren

In de hervormde evangelisatie op gereformeerde grondslag in Culemborg wordt woensdag de laatste dienst gehouden. Vergrijzing en krimp hebben het aantal bezoekers sterk doen dalen. In de laatste dienst gaat de eerwaarde heer J. de Boer uit Rijnsburg voor. Hij mediteert over Filippenzen 4:21-23.

Op oudejaarsdag zijn de laatste zondagse samenkomsten. ’s Ochtends gaat ds. A. Kot voor en ’s middags ds. IJ. R. Bijl. De diensten worden gehouden in de lutherse kerk aan de Achterstraat. De oprichting van de evangelisatie had tachtig jaar geleden plaats, op 20 januari 1938.