Evangeliestek ontwerpt planner om kinderen Bijbelteksten aan te leren

Evangeliestek heeft een planner ontwikkeld om kinderen spelenderwijs Bijbelteksten aan te leren. Projectleider Dietie Gommer: „Bijbelteksten kunnen bemoedigen, troosten en ons in het leven leiden.”

Evangeliestek, waarin het Hervormd Jeugdwerk (HJW) en het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) van de Christelijke Gereformeerde Kerken samenwerken, ontwikkelt kindermateriaal voor geloofsopvoeding. De planner verschijnt eind deze maand.

Veel ouders zien de noodzaak in om kinderen Bijbelteksten aan te leren, maar lopen tegen drempels op, merkt Gommer. „Het is voor hen een enorme vraag hoe ze dat moeten aanpakken. En het ene kind is het andere niet. Met de Bijbelplanner willen we die drempels wegnemen.”

Explosie

Met de planner leren kinderen aan de hand van verschillende werkvormen Bijbelteksten aan. Een leuke vorm voor oudere kinderen is het maken van een ”post-it-explosie”, vindt Gommer. De opdracht is om de tekst op verschillende notitiebriefjes te schrijven en die te plakken op onverwachte plekken, bijvoorbeeld op een melkpak of broodtrommel. „Doordat je de tekst in het dagelijkse leven steeds tegenkomt, maak je die jezelf snel eigen.”

De projectleider heeft de planner al gebruikt met haar twee dochters van vier en elf en haar zoon van acht. „We hebben voor Kerst een gedeelte uit Lukas 2 aangeleerd. Elke dag streepten we een woord weg op het blad met het Bijbelgedeelte. Mijn zoon is een spring-in-’t-veld, maar door dat spelelement en een stickerbeloning bleef hij enthousiast.”

De planner bestaat uit zestig kaarten met Bijbelteksten. Op de achterkant is uitleg over de betekenis van de tekst met een toepassing, bedoeld als hulpmiddel voor de leidinggevende of ouder. Ook wordt elk vers gekoppeld aan het dagelijkse leven van kinderen.

De planner biedt niet minder dan 36 werkvormen om een tekst aan te leren. Of kinderen nu willen knutselen, muzikaal bezig willen zijn of juist van schrijven houden, er is voor iedereen een geschikte vorm, vertelt Gommer. Stickervellen om de kinderen te belonen completeren het geheel. Een aanvullend digitaal pakket maakt de planner ook geschikt voor grote groepen.

De teksten, beschikbaar in de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling, zijn volgens Gommer zorgvuldig gekozen. „We wilden een goede balans uit het Oude en Nieuwe Testament. Ook zochten we naar een goede verhouding tussen ellende, verlossing en dankbaarheid.”

De projectleider onderstreept het belang van het aanleren van Bijbelverzen. „De opdracht om teksten in te prenten wordt al in Deuteronomium 6 aan het volk Israël gegeven en geldt nu ook nog voor ons.”

Papaverbol

Een afbeelding van een papaverbol keert steeds terug in het pakket. „Die symboliseert dat Gods Woord vol zaadjes zit. Bij de ouders ligt de taak om die te planten en water te geven. Daarbij is het gebed om het werk van de Heilige Geest onmisbaar. Alleen daardoor kunnen zaadjes in het hart ontkiemen.”

www.bijbelzaadjes.nl