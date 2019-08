Evangelicalen VS planten kerken in Silicon Valley

Silicon Valley geldt in de Verenigde Staten als het „onchristelijke gebied” van het land. Evangelicale christenen willen dat veranderen en het christelijk geloof in het gebied versterken.

Een groep evangelicale christenen in de VS heeft zich verenigd in de zogeheten Exponential-beweging. Deze beweging heeft ten doel om kerkplanters te ondersteunen, onder meer door videomateriaal en online preken beschikbaar te stellen. Het Duitse weekblad Die Zeit heeft een artikel aan Exponential gewijd.

In Silicon Valley, aan de zuidkant van de Baai van San Francisco in de staat Californië, zijn veel grote it-bedrijven actief. De evangelicale christenen van Exponential maken gebruik van moderne marketingmethoden om het gebied „uit de goddeloosheid te bevrijden”, zoals Die Zeit schrijft.

In de Echo Church van ds. Andy Wood in de stad San Jose vond onlangs een conferentie van zeshonderd kerkplanters plaats. De kerk heeft meer dan 2000 leden, verdeeld over drie locaties. De Echo Church wil in het gebied, „waar technische voortuitgang tot een vervangingsreligie is geworden”, vaste voet aan de grond krijgen. De kerk richt zich op een conservatieve leer die via online-diensten wordt verspreid.

Bedenker van het Exponential-concept is Dave Ferguson, kerkplanter in Chicago. Hij is van plan „het rijk van God snel en effectief te vergroten”, zoals Die Zeit schrijft. Ferguson zet niet in op grote kerken met veel mensen, maar op kleine gemeenschappen.

Conferenties van de Exponential-beweging vinden in verschillende Amerikaanse staten plaats. De redacteur van Die Zeit vindt de beweging „een typisch voorbeeld van het feit dat innovatie binnen de kerk meestal uit de conservatieve hoek afkomstig is.” Ferguson droomt van een verveelvoudiging van het aantal gemeenten in het land.

Pet Gelsinger leidt een dochteronderneming van de computerfirma Dell. Hij heeft een fonds opgericht waarmee hij kerkplantingen mogelijk wil maken. Zijn doel is om de komende tien jaar duizend nieuwe gemeenten te stichten. In de eerste drie jaar steunt het fonds de gemeenten tot 20 procent van hun budget.

Ds. Wood onderstreept het belang van marketing. Hij heeft een eigen creativiteits- en communicatieteam opgericht. De kerk is volgens hem een sterk merk: „Ons merk staat voor het verbreiden van liefde in de wereld.”