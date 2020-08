Evangelicale voorman Falwell jr. met verlof door omstreden vakantiefoto

Jerry Falwell jr., president van de evangelicale Liberty University in Lynchburg in de Verenigde Staten, is voor onbepaalde tijd met verlof gestuurd. De roep om zijn aftreden wordt sterker.

Aanleiding is een vakantiefoto die Falwell jr. (58) vorige week op Instagram plaatste. Daarop is onder meer te zien dat hij en een jonge vrouw allebei een losgeknoopte broek dragen.

Falwell. jr. heeft de foto inmiddels verwijderd. In een toelichting zei hij vrijdag dat de vrouw –de assistent van zijn eigen vrouw– zwanger is, waardoor de broek niet dicht kon. Voor de grap knoopte hij zijn eigen broek ook los.

Een groep oud-studenten van de universiteit riep Falwell jr. maandag op terug te treden. Het bestuur zou een „verantwoordelijke en deugdzame christelijke leider” moeten aanstellen. Ook andere evangelicalen vinden dat Falwell jr. moet opstappen.

Liberty University werd in 1971 mede opgericht door de vader van Falwell jr, de televisiepredikant Jerry Falwell sr.

Jerry Falwell jr., sinds 2007 president van de universiteit, is een prominente aanhanger van president Trump.