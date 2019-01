Europees Hof stelt Duitse thuisonderwijzers in het ongelijk

Het Duitse echtpaar Dirk en Petra Wunderlich koos er om godsdienstige redenen voor om hun vier kinderen thuisonderwijs te geven. De Duitse wet staat hun echter niet toe de kinderen thuis les te geven. Ruim vijf jaar geleden kwam de politie de kinderen thuis ophalen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelde donderdag dat de Duitse staat het recht heeft om dat te doen.

Dat meldt persbureau Idea.

Dirk en Petra Wunderlich uit Ober-Ramstadt, een plaats ten zuiden van Frankfurt, spanden een zaak tegen de Duitse staat aan bij het EHRM nadat de politie hun kinderen in 2013 thuis had opgehaald om hen naar school te brengen. De grondrechten van de familie zijn niet geschonden, oordeelde de rechter donderdag echter. Daarmee stelde hij de ouders in het ongelijk. Volgens de rechter kan de staat de kinderen tijdelijk onder zijn hoede nemen en daarmee de ouders het zorgrecht voor een tijdje ontnemen.

De ouders kregen in Straatsburg steun van de christelijke mensenrechtenorganisatie ADF International. De directeur van ADF International in Europa, Robert Clarke, trad op als advocaat van de familie. Hij liet weten „zeer diep teleurgesteld” te zijn. Het besluit veronachtzaamt volgens hem de rechten van ouders in heel Europa, om hun kinderen zonder buitensporige inmening van de staat groot te brengen.

Clarke heeft al aangekondigd dat hij met de familie Wunderlich overweegt om tegen het besluit in beroep te gaan. Dirk Wunderlich sprak van „een zeer ontmoedigende dag” voor zijn eigen familie en de „vele betrokken gezinnen” in Duitsland.