Europarlementariërs: Christelijke Rohingya hebben hulp nodig

Christelijke Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar en in het vluchtelingenkamp Kutupalong in Bangladesh hebben dringend hulp nodig. Ook moet hun veiligheid gegarandeerd worden. Met deze boodschap komen Peter van Dalen (ChristenUnie) en negentien collega-Europarlementariërs in een brief.

Op 27 januari hebben honderden mensen, onder wie hoogstwaarschijnlijk ARSA-rebellen, zo’n honderd christenen aangevallen. Zes van hen raakten ernstig gewond en elf mensen werden in elkaar geslagen. Achttien huizen en een kerk werden geplunderd en vernietigd. Abu Taher en zijn tienerdochter Mizan Atker werden ontvoerd door ARSA.

„De Rohingya in het algemeen, en zeker de christenen onder hen, worden verschrikkelijk behandeld, terwijl een groot deel van de wereld wegkijkt. Deze situatie mag niet onderbelicht blijven”, aldus Peter van Dalen. De Europarlementariërs roepen EU-buitenlandchef Josep Borell op om er alles aan te doen dat de politie Taher en zijn dochter snel vindt.