Europa’s oudste boek is vanaf 19 oktober te zien in ”Anglo-Saxon Kingdoms: Art, Word, War”, een nieuwe tentoonstelling van de British Library in Londen. Dit boek werd gevonden in de doodskist van de heiligverklaarde Angelsaksische bisschop Cuthbertus, die in het jaar 687 overleed.

Het boek bevat een evangelie van Johannes, nog in de originele roodleren binding, meldt de Britse website Vintage News. Het Johannesevangelie, dat zo’n 1300 jaar oud geschat wordt, werd gevonden in het jaar 1104.