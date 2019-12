Ethiopische kerk luidt noodklok over geweld

In Ethiopië zijn de afgelopen maanden zo’n dertig kerken verbrand en honderd burgers gedood. De Ethiopisch-Orthodoxe kerk luidt de noodklok.

De Ethiopische premier Abiy Ahmed krijgt volgende week in de Noorse hoofdstad Oslo de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. Ahmed wordt daarmee beloond voor zijn beslissende initiatief om het grensconflict met buurland Eritrea op te lossen. In juli vorig jaar tekenden beide landen een vredesakoord.

Ondanks deze mijlpaal voor het Afrikaanse land wordt Ethiopië in toenemende mate verscheurd door etnisch geweld. De laatste maanden zijn tientallen kerken in vuur opgegaan en ten minste honderd burgers gedood, zegt Solomon Tadesse, een priester van de Ethiopisch-orthodoxe kerk in Rome. „Achter de aanvallen op orthodoxe kerken zit Jawar Mohamed, een Ethiopiër met Amerikaans staatsburgerschap en eigenaar van een invloedrijke mediaonderneming.”

Jawar behoort tot de etnische groep van de Oromo’s, die de grootste bevolkingsgroep van het land uitmaken en meer invloed eisen. Hij staat lijnrecht tegenover de premier, die weliswaar ook een Oromo is, maar juist een politiek van solidariteit en samenwerking voorstaat.

Kleine meerderheid

Er bestaat ook een religieuze scheidslijn. In Ethiopië is een kleine meerderheid christen, zo’n 43 procent is moslim. „Jawal heeft tevergeefs geprobeerd christelijke Oromo’s in zijn strijd mee te krijgen”, zei Tadesse woensdag in Rome. De priester is ook woordvoerder van Hercoriyos Azenaw, de paus van de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk. „De kerken worden getroffen om premier Abiy Ahmed te verzwakken”, aldus Tadesse. De premier is zelf lid van een pinkstergemeente.

Het geweld is niet beperkt tot een bepaalde streek. Zo is de Arusikerk getroffen, die in een regio staat waar de Oromo’s in de meerderheid zijn. Maar ook de Gondarkerk in Dessie moest het ontgelden. Die stad ligt in het gebied van de Amharen, de op een na grootste bevolkingsgroep van Ethiopië. Kerken van andere denominaties zijn ongeschonden uit de strijd gekomen, „omdat protestanten en rooms-katholieken maar een klein deel van de bevolking vertegenwoordigen”, aldus Tadesse.

Rellen

De beschuldigen aan het adres van Jawar zijn niet nieuw. De populistische politicus kwam vorig jaar nota bene dankzij inspanningen van premier Ahmed uit asiel terug in Ethiopië. Sindsdien wakkert hij zijn meer dan miljoen aanhangers op sociale media aan. Afgelopen maand maakte hij via Facebook bekend dat zijn leven in gevaar was. Als gevolg daarvan braken er rellen uit die het leven kostten aan ruim tachtig mensen.