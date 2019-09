ETF start academisch jaar met 65 nieuwe studenten

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in het Belgische Leuven opent het nieuwe academisch jaar met 65 nieuwe studenten. Het totaalaantal studenten groeide opnieuw licht en komt naar schatting uit op 221.

Dat bleek maandag in Leuven tijdens de opening van het academisch jaar.

De ETF Leuven telt op dit moment 28 nieuwe inschrijvingen voor een programma op bachelorniveau, 31 op masterniveau en 6 voor het doctoraatsprogramma. Nog niet alle (her)inschrijvingen zijn rond, zo meldde de ETF.

Installatie Jos de Kock als nieuwe ETF-rector

Prof. dr. Jos de Kock heeft het rectoraat overgenomen van prof. dr. Andreas Beck, die opnieuw als decaan zal functioneren, met ondersteuning van vicedecaan dr. Maria Verhoeff. Prof. De Kock is sinds oktober 2018 verbonden aan de ETF en werd op 1 september dit jaar aangesteld als hoogleraar praktische theologie.

Aanstellingen

Prof. dr. Aza Goudriaan is recent aangesteld als deeltijd gasthoogleraar historische theologie aan de ETF Leuven, naast zijn hoofdbaan bij de Vrije Universiteit Amsterdam. De aanstelling van Goudriaan zal in het bijzonder de „voortgaande ontwikkeling van onderzoek op het terrein van het aan de ETF gevestigde Institute of Post-Reformation Studies bestendigen, juist op het moment dat prof. dr. Antonie Vos in september 2019 zijn werkzaamheden beëindigd heeft vanwege zijn emeritering”, aldus de ETF.

De ETF heeft in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), vestiging Groningen, gezamenlijk dr. Bosco Bangura aangetrokken als senior onderzoeker met bijzondere aandacht voor de relatie tussen migratie en christendom in Europa en voor interculturele theologie. Daarnaast werd dr. Koert van Bekkum aangesteld als voorzitter van de vakgroep Oude Testament. Dr. Dolf te Velde werd benoemd tot hoofddocent historische theologie en dr. Steven van den Heuvel tot docent systematische theologie.

Dialoog

Aftredend rector prof. dr. Beck besteedde in zijn openingswoord onder andere aandacht aan de Vlaamse regeringsonderhandelingen, waarin de waarde van godsdienstonderwijs aan de orde wordt gesteld. „In een tijd van diversiteit zien wij het belang van kwalitatief levensbeschouwelijk onderwijs alleen maar toenemen, dus ook van het protestants-evangelische godsdienstonderwijs. Dit onderwijs dient altijd in open dialoog met kerk en samenleving te staan.”

De aanstelling van praktisch theoloog en pedagoog De Kock als hoogleraar en nieuwe rector van de ETF, toont „ons engagement” bij uitstek, aldus prof. Beck. „Zijn inaugurele rede benadrukt het belang van ontmoetingsleren. Als levensbeschouwelijk onderwijs deze vorm van leren gestalte geeft, draagt het bij aan de vorming van jonge mensen in hun eigen traditie en aan hun vermogen de ander recht te doen en constructief samen te leven.”