ETF Leuven wil missionair ideaal vooral relevant laten zijn

Een week vol lezingen, academische overlegmomenten, drie promoties en alle ruimte voor het verstevigen van internationale contacten. De formule van de –vrijdag afgesloten– doctoraatsweek van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in het Belgische Leuven is al meer dan dertig jaar oud, maar voldoet nog steeds in zijn opzet.

Veel bezoekers kennen elkaar al lange tijd, maar er valt na een jaar altijd weer veel bij te praten en natuurlijk te vergaderen. Het is het belangrijkste moment in het jaar dat docenten elkaar en hun studenten in levenden lijve zien. Al wordt er veel aangehoord zo’n week, tijd voor ontmoeting is er ook veel, met name tijdens de recepties na de promoties en de maaltijden.

Vanouds heeft de ETF –ontstaan uit een Bijbelinstituut– een missionaire insteek, maar door haar status als geaccrediteerde universitaire opleiding (sinds 2003) bestaat dat missionaire momenteel vooral daarin de relevantie van het geloof breed in de samenleving aan te tonen. „Als je expliciet missionair wilt zijn richting ongelovigen, gaan in België de alarmbellen rinkelen”, zegt ETF-rector prof. dr. Patrick Nullens.

De ETF wil volgens hem vooral een dienstverlenende instelling zijn, die op academisch niveau ook steeds meer samenwerkt met haar buurman de KU Leuven. „Tegelijkertijd zie je de meerwaarde van de ETF hierin dat zij een gemeenschap is waar studenten ook op de campus wonen. Je merkt dat verschil pas als je ergens anders komt.”

Nieuw talent

Het lukt nog steeds opkomend talent aan te boren dat aan de ETF een doctorstitel behaalt, vertelt prof. dr. Andreas Beck, academisch decaan en voorzitter van de vakgroep historische theologie. „Niveau trekt ook weer niveau aan”, wijst hij op een aantal proefschriften die in gerenommeerde reeksen van uitgeverijen zijn verschenen. „Vroeger was dat een uitzondering, nu is het ruim 60 procent.”

Momenteel zijn er ruim veertig promovendi in opleiding. Verschillenden houden zich bezig met vertegenwoordigers van de klassieke gereformeerde theologie, zoals Polanus, Rutherford, Voetius, Johannes Cloppenburg en Salomon van Til. De criteria om in te stromen zijn stevig, zodat de ETF de kwaliteit kan waarborgen en de kans groot is dat de kandidaten binnen een redelijke termijn tot een goede afronding kunnen komen.

Stabiel aantal

Het aantal studenten van de ETF blijft met 189 stabiel. Aanmeldingen lopen nog door tot begin volgende maand, maar nu al is duidelijk dat er sprake is van een lichte groei ten opzichte van vorig jaar. Er hebben zich 45 nieuwe studenten aangemeld.

Het aantal doctoraatsstudenten is met 42 iets lager omdat er de afgelopen twee jaar zo’n 14 promoties zijn geweest, deels gecombineerd met de Theologische Universiteit Kampen en de Vrije Universiteit Amsterdam. De begeleiding van promovendi wordt nu efficiënter aangepakt zodat zij niet te lang blijven ‘hangen’. Zij moeten regelmatig verslag uitbrengen van hun voortgang.

Betrokkenheid

Uit een recent onderzoek onder de achterban van de ETF blijkt een grote betrokkenheid voor het werk van het instituut, aldus administratief directeur Gerson Veldhuizen. De donateurs die aan de ETF geven dragen heel direct bij om meer studenten te laten studeren.

Veldhuizen: „Elke student die bij ons studeert betaalt maar een klein gedeelte van wat de daadwerkelijke kosten per student zijn. Door donaties van onder andere de achterban kunnen we studenten uit België, Nederland, Duitsland en een groot aantal studenten uit Afrikaanse, Aziatische en Oost-Europese landen laten studeren die in de toekomst een belangrijke rol in de theologische vorming in eigen land kunnen spelen. Zo zijn verschillende alumni en studenten, gesponsord door donateurs, op dit moment bezig aan een vertaalproject van theologische boeken in het Russisch.”

PThU/GTU

De ETF zet zichzelf steeds duidelijker internationaal op de kaart. Zij verstevigt de contacten binnen en buiten Europa, zoals in Duitsland en Zuid-Korea.

Die verbreding geldt ook voor Nederland. De ETF heeft dit jaar een overeenkomst met de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) gesloten zodat masterstudenten van de ETF kunnen instromen bij de predikantsopleiding van de PThU. Enkele tientallen studenten van de ETF zijn lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), legt Nullens de relevantie van dit contract uit. Volgens prof. Beck is hier sprake van een win-winsituatie omdat beide instellingen elkaar op deze wijze goed kunnen versterken.

De hele discussie over de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) gaat aan de ETF grotendeels voorbij, hoewel de Leuvense faculteit alles weet van de noodzaak van bundeling van het theologisch onderwijs. Prof. Nullens: „We staan er wat ontspannener in omdat wij een interkerkelijke instelling zijn en inmiddels al lange tijd gewend zijn aan samenwerking. Dat is gemakkelijker dan om twee structuren bij elkaar te brengen die verbonden zijn met denominaties. Dan staat er veel op het spel.” Prof. Beck: „Het blijft erg belangrijk om samen te werken, al is het soms moeilijk om een passende vorm te vinden. Samenwerken veronderstelt een cultuur die je je eigen moet maken; het moet van twee kanten komen.”

Reformatie centraal in doctoraatsweek Leuven

De doctoraatsweek stond deze keer in het teken van 500 jaar Reformatie. Bij elke ochtendwijding werd stilgestaan bij de vijf „sola’s” en werden hymnen gezongen, lutherse en calvinistische. De hoogleraren Erik de Boer (Kampen), Evert van de Poll (ETF), Pieter Boersema (ETF) en Antoon Vos (ETF) hielden lezingen met een link naar de betekenis van Luther en de Reformatie. Prof. dr. Johannes Hofmeyr uit Pretoria, die afscheid nam als kerkhistoricus, belichtte de oecumenische betekenis van de nadere reformator Johannes Hoornbeeck (1617-1666). Hij bepleitte een dialoog tussen de Reformatie en de Rooms-Katholieke Kerk en de charismatische en pinksterkerken.