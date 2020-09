ETF Leuven start weer met fysiek onderwijs

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven opende maandag het academisch jaar met 62 nieuwe studenten. Op de campus gaat het fysieke onderwijs weer van start.

Dat maakte rector prof. dr. Jos de Kock maandagavond bekend tijdens de opening van het academisch jaar.

De ETF telt op dit moment 22 nieuwe inschrijvingen voor een programma op bachelorniveau, 40 op masterniveau en 10 voor het doctoraatsprogramma. Nog niet alle (her)inschrijvingen zijn rond, maar de cijfers zijn stabiel, aldus prof. De Kock. Het studententotaal voor 2020-2021 komt naar schatting uit op minstens 225. Opvallend is een stijging van het aantal internationale master- en doctoraatsstudenten.

In zijn openingswoord refereerde prof. De Kock naar de „moeheid” in onderwijsinstellingen, door de coronacrisis in de tweede helft van het afgelopen cursusjaar. „Theologie kan bijdragen aan het vinden van wijsheid om als mens, als geloofsgemeenschap en als samenleving dienstbaar te zijn in de ontmoeting met kwetsbaarheid en onrecht om ons heen.”

Met de rede ”God is goed. Theologie als doxologie” nam prof. dr. Jan Hoek maandagavond afscheid van de ETF. Hij zoomde vooral in op Psalm 92, waarin het leven met de goede God een aangevochten leven blijkt te zijn. Prof. Hoek zette uiteen dat het gelovig spreken over God dient in te zetten bij Christus, de Zoon van God, „in Wie God letterlijk en figuurlijk in onze huid is gekropen.”

God is zo goed dat Hij mensen niet alleen van het verderf redt, maar hen ook eeuwig leven en heerlijkheid schenkt in Zijn gemeenschap, aldus de hoogleraar. „Zo is de herschepping rijker dan de schepping, het einde meer dan het begin.”

Decaan prof. dr. Andreas Beck roemde de constructieve wijze waarop prof. Hoek de afgelopen zeventien jaar aan de ETF werkte. Hij waardeerde vooral ook de verbinding die de hoogleraar legde tussen theologie, kerk en christelijk leven. „Niet alleen generaties studenten hebben hiervan geprofiteerd, maar ook collega’s.”