ETF Leuven start met 58 nieuwe inschrijvingen

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in het Belgische Leuven start het academisch jaar 2018-2019 met 58 nieuwe inschrijvingen: 30 voor de bachelor, 23 voor de master en 5 voor het doctoraatsprogramma.

Nog niet alle herinschrijvingen zijn rond. Het geschatte studentenaantal voor het komende jaar komt op 215.

In het afgelopen jaar vond er een rectorwissel plaats: prof. dr. Andreas Beck nam de fakkel over van prof. dr. Patrick Nullens. Dr. Maria Verhoeff en dr. Jelle Creemers werden aangesteld als vicedecanen onderzoek en onderwijs.

In zijn openingswoord maandag sprak prof. Beck over de ETF als bruggenbouwer tussen verleden en heden, over grenzen van landen en naties heen, tussen culturen en over kerkmuren heen en tussen diverse partnerinstellingen: „Een goede brug is een overspannende constructie die in evenwicht blijft. Zo kan ook een sterke identiteit met een open blik heel wat hebben.”

Dr. Jack Barentsen (praktische theologie) en dr. Kobus Kok (Nieuwe Testament) promoveerden tot hoogleraar. Barentsen is vakgroepvoorzitter en werkt als onderzoeker voor het ETF Institute of Leadership and Social Ethics. Hij begon zijn loopbaan als gemeentestichter in Zuid-Nederland, en onderhoudt sindsdien goede contacten in onder meer de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Dr. Koert van Bekkum werd aangesteld als hoofddocent Oude Testament, dr. Jeremy Otten werd toegevoegd als wetenschappelijk medewerker Nieuwe Testament en dr. Jos de Kock wordt per 1 oktober aangesteld als gastdocent praktische theologie. De hoogleraren Pieter Boersema en Evert van de Poll blijven na hun emeritering als gasthoogleraar aan de ETF verbonden.

„Postwaarheid”

„Onze wereld innoveert en verandert voortdurend”, stelde prof. Barentsen in zijn inaugurele rede. „Postwaarheid” (post-truth) is het nieuwste fenomeen in deze „vloeibare tijden.” Het instortende vertrouwen in instituten van weleer, in combinatie met de invloed van onlinemedia, maakt het moeilijk feit en fictie te scheiden, aldus Barentsen. In zijn rede ging hij in op de vraag hoe religieuze leiders hun volgelingen kunnen leiden in deze „postwaarheidstijden”, hoe zij mensen kunnen mobiliseren voor verzoening in plaats van vervreemding, en hoe zij religieuze gemeenschappen kunnen creëren die „open, nederig en gastvrij” zijn voor alle mensen, met hoop voor toekomst.

Nieuwe ETF-rector prof. dr. Andreas Beck: Uitbreiding netwerk heeft prioriteit”