ETF houdt preekwedstrijd rond thema technologie

Het Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE) van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in het Belgische Leuven organiseert een „preekwedstrijd” rond het thema ”Leven in een technologisch tijdperk”.

De wedstrijd is bedoeld voor Nederlandstalige theologiestudenten, predikanten, voorgangers, priesters en andere belangstellenden, woonachtig in Nederland of België. Aan de deelnemers wordt gevraagd in hun preek een christelijk perspectief te bieden op de vergaande invloed van technologie op mens en maatschappij. Hiermee wil het ILSE het gesprek over deze invloed bevorderen.

Volgens het instituut lijkt technologie, in de hoedanigheid van ”kunstmatige intelligentie”, ook menselijke denkcapaciteit over te kunnen nemen. Het vraagt zich af hoe de christelijke visie op de mens als beeld van God (imago Dei) zich verhoudt tot zulke technologische ontwikkelingen. „Als de mens naar het beeld van God gemaakt is, moeten wij kunstmatige intelligentie dan opvatten als een logische stap voor de mens die, naar de gelijkenis van God, schept? Of als het werk van de zondige mens, die in toenemende mate als God wil worden?”

Traditie

Steven van den Heuvel, postdoctoraal onderzoeker in Leuven, is betrokken bij de preekwedstrijd.

Heeft het ILSE al eens vaker zo’n wedstrijd gehouden?

„Nee, het is de eerste keer dat wij dit doen. Dat maakt het best spannend. De wedstrijd wordt breed onder de aandacht gebracht, onder meer bij hogescholen en universiteiten. We zijn benieuwd hoe erop gereageerd zal worden. Preekwedstrijden worden in Nederland niet zo vaak gehouden; een land als Engeland heeft daarin meer een traditie.”

Waarom beperkt de wedstrijd zich tot Nederland en België? Elders wonen toch ook Nederlandstalige predikanten?

„We willen de winnaar uitnodigen om naar de ETF te komen, onder meer om de sfeer te proeven en de ingediende preek daadwerkelijk te houden. Voor een Nederlandse theoloog uit bijvoorbeeld Zuid-Afrika zou de reis te duur kunnen zijn.”

De preekwedstrijd is bedoeld om het gesprek over de invloed van technologie te intensiveren. Hoe ziet het ILSE dit voor zich?

„Iedereen die meedoet, verdiept zich in het onderwerp. We verwachten dat veel ingezonden preken ook daadwerkelijk zullen worden gehouden in de thuisgemeente. Daardoor kan technologie een gespreksthema worden in de kerkelijke gemeenten.”

Wat wordt er na de wedstrijd met de preekinzendingen gedaan?

„Elke deelnemer krijgt feedback van de achtkoppige jury. Die bestaat uit onder anderen oudtestamentici, nieuwtestamentici en praktisch theologen. De gesprekken die daardoor ontstaan, zullen ongetwijfeld naar twee kanten toe verrijkend zijn.”

Een preek is niet minder dan verkondiging van het Evangelie. Is het wel juist om een preekwédstrijd te houden?

„Eerbied jegens de Bijbel en de Woordverkondiging is natuurlijk op zijn plaats. Maar het is ook belangrijk dat preken van een goede kwaliteit zijn. In een competitie gaan mensen nu eenmaal nog beter hun best doen. Bovendien is het wedstrijdelement niet nieuw. In vroeger eeuwen gingen theologen publiekelijk met elkaar in debat. Denk aan Abaelardus en Anselmus. Het ging er vaak levendig en soms ook hard toe.”

Deelnemers aan de wedstrijd kunnen hun uitgeschreven Nederlandstalige preek (omvang 1500-2500 woorden) uiterlijk 30 juni mailen naar preekwedstrijd@etf-ilse.org. De inzendingen zullen beoordeeld worden aan de hand van vijf criteria: retorische stijl, structuur, relatie tot het thema, exegese en toepassing. De uitslag wordt in september bekendgemaakt. De winnaar ontvangt 500 euro en een driedaags verblijf in een gastenkamer in het Leuven Center for Christian Studies, onderdeel van de ETF.

etf-ilse.org/preekwedstrijd