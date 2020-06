Ervaringen met de dertigmensenkerk: „De afstand in de kerk voelt onnatuurlijk aan”

Sinds 1 juni mogen er weer dertig mensen in de eredienst komen. Gemeenteleden ervaren de aangepaste diensten verschillend. „Ik heb het als heel erg ervaren dat we niet mochten opgaan naar Gods huis.”

Jan Migchels (58) en zijn vrouw Jennie (57) zijn lid van de christelijke gereformeerde kerk in Nunspeet. Samen met hun nog thuiswonende 13-jarige dochter Shanna zijn ze kortgeleden voor het eerst in maanden in de kerk geweest. Migchels: „Op 7 juni mochten we weer naar ons eigen kerkgebouw, waar nu dertig mensen worden toegelaten. We begonnen met familieleden van degenen die functioneel in de kerk zijn. Ik heb er echt naar uitgezien om weer in de kerk te zijn. Het is de plek waar je de Heere dient, waar Hij roept en spreekt. En waar wij antwoorden en belijden.”

De gemeenteleden in de kerk zingen niet mee. „Het is ons ontraden om te zingen. Dan moet je wijs zijn en daarnaar luisteren. De organisten spelen nu zo dat de gemeente thuis steun heeft aan het orgel.”

Dat Migchels niet mee mag zingen, valt hem zwaar. „Neuriën mag wel, je hoort dan de hoge en lage tonen in de kerk. Er is weinig ademtocht en je maakt wel muziek. Zelf playback ik de psalm, zoals christenen dat vroeger in Oost-Europa ook deden in tijden van vervolging. Toch heb ik het echt moeilijk als de predikant psalm 68 vers 10 opgeeft. Ik zing zo graag.”

De inwoner van Nunspeet ziet de coronacrisis als een christelijke oefening. „Wij zijn erg verwend met onze manier van kerkgaan. Houden we er wel rekening mee dat het kleinste kerkje thuis is? Zijn we daar voldoende mee bezig geweest? Of wachten we af tot het straks allemaal weer als vanouds zal gaan? Maar wat als het nu langer duurt, hoe richten we dan ons kerkelijke leven in? We zijn wel even bezig voordat het weer normaal wordt. Toch zie ik daar ook naar uit, dan mag ik weer zingen.”

Liturgie

Coen Blitterswijk (34) en zijn vrouw zijn lid van de gereformeerde gemeente in Amersfoort. Momenteel kijkt het gezin met twee kinderen van drie en vijf mee met de beelduitzending van de gemeente. Ze zijn deze maand nog niet naar de kerk geweest. Blitterswijk: „De kerkenraad belt degenen die mogen komen. Omdat het een grote gemeente is, zijn wij nog niet aan de beurt geweest. Mogelijk dat we binnenkort weer mogen.”

Thuis de dienst meebeleven is echt anders, ervaart hij. „Met jonge kinderen is het lastig om geconcentreerd te luisteren. Er is veel afleiding. Straks in de kerk is er, heel begrijpelijk, geen kinderoppas. Dat maakt het toch lastiger om een kerkdienst goed te volgen. Onze jongste dochter kan dan nog niet mee, dus zal één van ons thuis moeten blijven. Een gezin uit de gemeente maakt een liturgie voor kinderen. Daar zitten wat verwerkingen bij. Fijn dat dat er is. Maar ondanks zulke initiatieven kom je door de maatregelen wel echt meer op afstand van de gemeente te staan.”

Schoonmaakritueel

Marieke Pors (30) is lid van de christelijke gereformeerde kerk in Ede. Deze maand mocht ze voor het eerst weer naar de kerk. De meerwaarde van de dienst met maximaal dertig personen zag ze niet zo. Pors: „Om eerlijk te zijn, vond ik het weinig meerwaarde hebben. Er is een kleine groep mensen aanwezig en je mag vrijwel niemand spreken. Het sociale aspect vind ik belangrijk en juist dat heb ik erg gemist.”

Door de protocollen die nu van kracht zijn, is kerkgang ook vreemd geworden, ervaart Pors. „Zowel voor als na de dienst moet er gedesinfecteerd worden. Toiletten mogen niet gebruikt worden –bij hoge nood geldt hier ook een heel schoonmaakritueel– en de collectemunten blijven nog altijd in de tas, net als de rol snoep. Het is heel onpersoonlijk en individualistisch. Dat zijn we in onze gemeente echt niet gewend. Doe mij dan maar een livestream vanaf de bank met een lekkere kop koffie. Niet in de laatste plaats ter bevordering van mijn concentratie.”

Vertrouwen

Mevrouw Kleijer (51) is lid van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Ermelo. Sinds deze maand mag het gezin Kleijer weer met zijn vieren naar de kerk. „Wij zijn weer geweest. En het was heel goed om weer in de kerk te zijn. Ik heb het echt gemist. Persoonlijk heb ik het als heel erg ervaren dat we niet mochten opgaan naar Gods huis.”

De kerkenraad heeft de gemeente in drie groepen verdeeld. Omdat er iedere zondag drie diensten belegd worden, kan ieder gemeentelid een dienst per zondag bijwonen. Ook wordt er dan gezongen. Kleijer: „Gelukkig mogen we weer zingen in de kerk. Een besluit om niet mee te mogen zingen had me echt geraakt. Waar is nou dat laatste stukje vertrouwen? In de tijd van de Afscheiding mochten er twintig mensen bijeenkomen, nu dertig. Dan zitten we nu op rozen, zei een predikant. Maar dat is niet zo. Beseffen we wel in welke tijd leven?”

De afstand in het kerkgebouw voelt onnatuurlijk aan, vindt de Ermelose. „Je bent dit niet gewend. Die afstand ervaar je normaal niet. Het ergste is dat er in de supermarkt soms helemaal geen afstand is, maar in de kerk moet je verplicht zo ver uit elkaar zitten.”

Kleijer vindt dat de overheid terughoudend moet zijn in wat ze de kerken oplegt. „Het is tijd dat de kerken weer helemaal opengaan. Laat er een gemeenschappelijk roepen zijn: Wie met Mij niet vergadert, die verstrooit. Laten we vertrouwen hebben en daar dagelijks om vragen.”