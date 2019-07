Erkenning voor 127 Egyptische kerken

De Egyptische autoriteiten hebben 127 kerken erkend die voorheen officieel als illegaal gezien werden.

Dat meldde de nieuwsdienst International Christian Concert vorige week. De erkenning werd gegeven door een in 2016 ingestelde commissie, die als doel heeft kerken te legaliseren. Omdat het proces van erkenning in het verleden uiterst moeizaam verliep in Egypte, zijn veel kerken voor 2016 –waarschijnlijk zo’n 3000– gebouwd zonder toestemming. De commissie heeft inmiddels 1021 van deze kerken erkend.