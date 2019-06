Eritrese autoriteiten doen inval in kerk

Eritrese veiligheidsbeambten hebben zondag in de stad Keren een kerkdienst van de Faith Missions Church verstoord en een aantal gemeenteleden opgepakt.

Onder de arrestanten bevonden zich moeders, kinderen, een zwangere vrouw en tenminste één hele familie. Bij de inval zijn eigendommen van gemeenteleden in beslag genomen.

De Eritrese autoriteiten sloten vorige week tientallen rooms-katholieke ziekenhuizen en medische posten. Ook arresteerden ze vijf orthodoxe priesters.

Daniela Kravetz, speciaal rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie in Eritrea, zegt in een reactie op de inbeslagnames: „Deze acties laten zien dat de mensenrechtensituatie in Eritrea ongewijzigd blijft, ondanks het feit dat de veiligheid in de regio is toegenomen.”

In 2002 verbood Eritrea alle godsdienstige activiteit die niet is verbonden met rooms-katholieke, evangelisch-lutherse of orthodoxe denominaties, of met de soennitische islam. Niet-geregistreerde kerken hebben het moeilijk.