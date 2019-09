Ericakerk in Ede gesloten

De Ericakerk aan de Ericalaan in Ede is verkocht aan een particulier. De afdeling Ede van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, die er haar vieringen hield, is opgeheven.

„Het ging de laatste jaren steeds moeizamer”, aldus voorzitter Anneke Veenstra op de website van de afdeling. „Het ledenaantal werd kleiner, dus ook het financiële draagvlak. Het grootste probleem was dat we geen mensen konden vinden die bestuurlijk de kar wilden trekken. De meeste leden zijn (hoog)bejaard. Een jongere generatie die het stokje over wil en kan nemen, is er bijna niet.”

Een aantal leden van de afdeling Ede sluit zich aan bij vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Bennekom en Lunteren, anderen wellicht bij de oecumenische gemeente Emmaüs in de wijk Rietkampen in Ede, aldus Veenstra.

De nieuwe eigenaar wil de Ericakerk gebruiken als kantoor en verhuren voor sociaal-culturele doeleinden. Veenstra: „Gelukkig heeft hij te kennen gegeven dat in de toekomst vieringen in de kerk mogelijk blijven, als daar behoefte aan is. Praktisch de gehele inventaris, ook het orgel en de piano, is overgenomen.”

De afdeling Ede begon in 1910 als onderafdeling van de Nederlandse Protestantenbond in Wageningen. Een jaar later werd ze zelfstandig. De Ericakerk, bekend als ”het witte kerkje”, werd in 1913 in gebruik genomen. Bij het 50-jarig bestaan in 1962 werd ze uitgebreid met een ”gemeenschapscentrum”. Het oudste deel van de kerk staat op de monumentenlijst van de gemeente Ede als „beeldbepalende zaalkerk in neogotische trant.”