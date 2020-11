Erfenis voor Stichting Behoud Kerkelijke Monumenten

De Stichting Behoud Kerkelijke Monumenten heeft een erfenis van 150.000 euro ontvangen. Met een deel van dat geld wordt een deur van de sacramentsnis in de Bovenkerk te Kampen opgeknapt, deelt bestuursvoorzitter Maarten Seijbel uit Elburg mee.

De stichting is in 2011 opgericht en was tot begin dit jaar bekend onder de naam Stichting Steun Onderhoud en Restauratie Historische Nederlandse Kerkgebouwen. Het bestuur vond de naam toch te lang. Tegelijk met de naamsverandering is ook het logo aangepast. Het werd ontworpen door Maartje van Dokkum, dochter van kunstschilder Marius van Dokkum.

De stichting, die inzet op steun aan historische kerkgebouwen, is gestart met een campagne om meer donateurs te krijgen. „Naamsbekendheid is belangrijk. Het vergroten ervan is nu dankzij de erfenis mogelijk”, zegt Seijbel.

Een eerste project van de stichting is het financieren van het plaatsen van een nieuwe deur voor de sacramentsnis van de Bovenkerk in Kampen. „Na de Reformatie is hier een deur geplaatst die niet paste. Onze stichting wil er een financieren die zoveel mogelijk overeenkomt met de historische deur.”

De stichting heeft ook contact met de Cunerakerk in Rhenen voor de restauratie van het doksaal.