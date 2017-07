Eredoctoraat VU voor Karen Armstrong

De Britse letterkundige en religiewetenschapper Karen Armstrong krijgt een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Armstrong ontvangt de eretitel voor haar deskundigheid en omdat zij „net als de VU” een bijdrage „wil leveren aan de dialoog tussen verschillende religies en aan het denken over hun rol in de maatschappij”, zo deelde universiteit dinsdag mee.

Armstrong krijgt de eretitel op 4 september tijdens de opening van het academisch jaar.

Armstrong is vooral bekend van haar lezingen en haar bekendste boek ”A History of God: The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam”. Haar 21 boeken zijn vertaald in 45 talen.

Samen met leiders en grote denkers uit alle wereldreligies, onder wie de Nederlandse rabbijn Abraham Soetendorp, heeft Armstrong een beweging geïnitieerd onder de naam ”Charter for Compassion”. Met dit handvest wil zij de verbinding bevorderen tussen religies, zingeving en maatschappelijk engagement.