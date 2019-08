Erdogan lovend over bouw kerk Istanbul

President Erdogan heeft zaterdag lovende woorden gesproken over de bouw van een Syrisch-orthodoxe kerk in Istanbul. Hij nam deel aan de ceremonie rond de eerstesteenlegging voor de eerste christelijke kerk die in Turkije wordt gebouwd sinds het land in 1923 een seculiere staat en een republiek werd.

De Turkse leider noemde de kerk die volgens hem in twee jaar klaar is, „een nieuwe rijkdom voor de stad”, berichtten Turkse media. „We moeten ook voorzien in de behoeftes van de godsdienst van de Assyrische gemeenschap, de oude kinderen van ons gebied. We vormen een natie die bijna duizend jaar over de regio regeert en al 566 jaar over Istanbul. Al die tijd is deze regio het hart geweest van religieuze, etnische en culturele verscheidenheid”, aldus Erdogan.

Hij herinnerde eraan dat Turkije nu bijna vier miljoen Syriërs herbergt die afkomstig zijn uit verschillende etnische en religieuze groepen. De Syrisch-orthodoxe kerk geldt als de oudste christelijke kerk.