„Er is regelmatig gedoe in de kerk”

Het Netwerk Vredestichters, platform voor conflicthantering in de kerken, bestaat tien jaar. Vrijdag is er een jubileumseminar.

In de afgelopen tien jaar heeft Netwerk Vredestichters zestig „trajecten van herstel” begeleid. De hulpvragen liggen vaak rond het functioneren van leidinggevenden, van predikanten en voorgangers, tot kerkenraden en soms een gehele gemeente. Gerard van der Schee, baptistenvoorganger en een van de initiatiefnemers van het netwerk: „In de kerk is regelmatig gedoe. Dat is tot oneer van God en dus ligt hier voor de kerken een taak.”

In het kerkelijk leven beginnen mensen vaak vol goede moed aan iets wat hun hart raakt, zegt Van der Schee. „Maar na verloop van tijd zie je dat mensen weglopen of dat voorgangers ermee stoppen. Uit onderzoek blijkt dat een derde van alle ouderlingen na hun ambtstermijn de kerk de rug toekeert, vanwege gedoe dus.”

U spreekt liever over gedoe dan over een conflict.

„Het woord conflict past niet zo bij de kerk. Er is ook zelden sprake van slaande deuren, wel van onvrede, van wrijving, van gedoe. En daar willen we van af. Daarom heten we ook Netwerk Vredestichters. Jezus zegt: „Zalig zijn de vredestichters.” God is Zelf de grote Vredestichter. Wij worden geroepen ook de vrede te bewaren.”

Wordt gedoe graag met de mantel der liefde bedekt in de kerk?

„Als gelovige christenen willen we graag de lieve vrede bewaren. Maar de praktijk wijst uit dat dat meestal niet werkt. Wat werkt wel? Bij een geschil is het van belang dat mensen oprecht naar zichzelf kijken en hun eigen tekortkomingen erkennen. Vervolgens moeten we de moed hebben om met de ander in gesprek te gaan. In de kerk hanteren we graag de begrippen ”genade” en ”vergeving’”, maar het kan ook te vroeg zijn voor vergeving.”

Mensen hebben vaak hoge verwachtingen van werken in de kerk, weet Van der Schee. „Je mag veronderstellen dat het er in de kerk vrediger aan toegaat dan daar buiten. Maar de praktijk is vaak anders. Christenen hebben de intentie om in liefde met elkaar om te gaan. Als het op dat punt misgaat, is de teleurstelling vaak groot.”

Waar gaan conflicten in de kerk meestal over?

„Zes van de tien keer is er sprake van slechte communicatie. In slechts een van de tien gevallen gaat het om een theologisch geschil. Punt is dus dat mensen beter moeten leren communiceren met. En dat valt te leren.”

Het is meer een kwestie van beter communiceren dan van beter in de Bijbel lezen, dus.

„Gedoe gaat meestal niet over theologie. Hoewel, we moeten wel goed lezen wat er in de Bijbel staat, bij voorbeeld in Jakobus 1:19: We moeten bereid zijn tot luisteren en traag zijn tot toorn.”