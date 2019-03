EP-fracties: Bespreek geloofsvervolging op top EU-China

Drie leden van de drie grootste fracties in het Europees Parlement willen dat EU-vertegenwoordiger Federica Mogherini religievervolging aan de orde stelt tijdens de top tussen de EU en China, begin april.

Dat schrijven de parlementariërs, onder wie Bas Belder (CU-SGP) in een brief aan de EU-politica.

Volgens het EP-lid wordt de geloofsvrijheid in China op allerlei wijzen ernstig geschonden. Het gaat dan om interneringskampen, gedwongen inkwartiering van Chinese ambtenaren en uitgebreid cameratoezicht, tot in gebedshuizen aan toe.

Volgens de briefschrijvers leidt de onderdrukking door de Communistische Partij tot zelfcensuur in christelijke gemeenschappen, om represailles door de overheid voor te zijn. Ook zou de Chinese overheid steeds meer bezig zijn met de beïnvloeding van religieuze boodschappen.

Vrijwel tegelijkertijd met de brief aan Mogherini reageerde de Tweede Kamerfractie van de SGP op beantwoorde Kamervragen over christenvervolging in China. De partij stelt dat het „steeds urgenter is dat Nederland zich in Europees en internationaal verband blijft uitspreken voor godsdienstvrijheid.” Aanleiding voor de vragen was een bericht over de verviervoudiging van het aantal geloofsvervolgden in China in het afgelopen jaar.