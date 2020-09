Ensembles niet langer welkom in Londense kerk

Meerdere ensembles uit de Britse hoofdstad Londen zijn furieus nu besloten is dat zij „per direct” geen muzikale uitvoeringen meer mogen houden in de St Martin-in-the-Fieldskerk aan Trafalgar Square.

Persdienst Premier Christian News meldde begin deze week dat de orkesten en koren al dertig jaar concerten houden in de populaire Londense kerk. Nu er door de coronapandemie financiële problemen zijn ontstaan, heeft de kerk bezuinigingsplannen gepresenteerd waaruit blijkt dat zij vaker zelf wil bepalen welke ‘eigen’ musici in de kerk optreden en de diensten van „derden” afstoot.

Harteloos

Meerdere van die ‘derden’ reageren verbijsterd. Zo liet Peter Dyson van het Belmont Ensemble of London, dat sinds 1991 al meer dan 800 concerten hield in de kerk, in The Observer weten dat het besluit vérstrekkende gevolgen heeft voor zijn muzikanten, die veelal op freelancebasis werken. „We hebben dertig jaar met hart en ziel ingezet voor de St Martin’s. We zijn telkens maar weer uitgeknepen in de afgelopen jaren en nu zetten ze ons er gewoon uit.” Volgens het Belmont Ensemble is sprake van „harteloos en onchristelijk gedrag.”

Eigen stem

Namens de kerk zei dr. Sam Wells dat het besluit ermee te maken heeft dat de kerk „niet alleen de harmonieën van anderen een plek geeft, maar haar eigen stem vindt.”