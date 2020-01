Enquête peilt denken over hel

Opinieblad De Nieuwe Koers doet samen met online platform weetwatjegelooft.nl onderzoek naar de opvattingen over de hel van christenen in Nederland.

De enquête, die sinds maandag online staat, wordt gehouden in aanloop naar een studiedag over het christelijk denken en spreken over de hel in deze tijd. „Het idee van eeuwige straf in een brandende hel is vandaag de dag niet alleen voor seculieren, maar ook voor veel christenen moeilijk te verteren”, aldus een inleiding op het onderzoek. „Is de traditionele interpretatie van Bijbelteksten over de hel wel juist? Hoe kan dezelfde God die Jezus gegeven heeft om Zich met mensen te verzoenen, ook mensen naar de hel sturen? Wat staat er op het spel als we deze interpretatie loslaten?”

In 2004 heeft De Nieuwe Koers (toen nog CV-Koers) dit onderzoek ook uitgevoerd. Om zicht te krijgen op mogelijke verschuivingen, worden nu grotendeels dezelfde vragen gebruikt.

Van de tien vragen gaan er zes over de hel, zoals: Wat is de hel? Wie gaan er naar de hel? En: Hoe cruciaal is de hel voor het christelijk geloof? Voorgangers krijgen de vraag voorgelegd hoe vaak zij uitvoerig over de hel preken.

De uitkomst van het onderzoek staat in het februarinummer van het opinieblad, de presentatie heeft plaats op de studiedag op 14 februari in Kampen.

Sprekers tijdens de studiedag zijn Almatine Leene, Arjen van Kralingen, Arco den Heijer, Ad van der Dussen en Erik de Boer. Maarten Kater (de hel in de prediking), Gert Noort (de hel in missionaire context) en Jan Belder (de hel in het pastoraat) geven workshops.