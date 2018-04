Engelse zondagsscholen niet onder toezicht

De plannen van de Engelse regering om toezicht te gaan houden op zondagsscholen en kerkelijk jeugdwerk in het Verenigd Koninkrijk zijn definitief van de baan. Dat berichtte de Engelse Evangelische Alliantie deze week.

De Evangelische Alliantie ziet het niet doorgaan van de plannen als een belangrijke stap in het blijven beschermen van de godsdienstvrijheid in het land. Ze concludeert dat de regering tegemoetgekomen is aan een groot aantal bezwaren tegen de nieuwe regels. Uit onderzoek onder christelijke groepen en gezinnen bleek dat er grote weerstand tegen de plannen bestond.

De Britse regering kwam eind 2015 met een wetsvoorstel om extremistische (moslim)educatie en training in het Verenigd Koninkrijk tegen te gaan. In het kader van de gelijke behandeling zou dat ook gevolgen hebben voor kerkgemeenschappen. Zondagsscholen zouden geregistreerd moeten worden en het zou mogelijk worden om invallen te doen bij organisaties die buitenschools onderwijs aan kinderen geven.

De Evangelische Alliantie heeft zich vanaf het begin fel verzet tegen de plannen. Ze vindt dat de overheid zich daarmee te veel mengt in geloofszaken. De regering zou kerken kunnen belemmeren om activiteiten voor kinderen en jongeren te ontplooien. De vrijheid van godsdienst mag volgens de organisatie alleen in de meest extreme omstandigheden aan banden worden gelegd; en daar zou geen sprake van zijn.

Lakmoesproef

In een reactie op het niet doorgaan van de plannen stelt de alliantie, die in het Verenigd Koninkrijk 2 miljoen evangelicale christenen vertegenwoordigt, dat godsdienstvrijheid niet alleen aan gelovigen maar ook aan niet-gelovigen ten goede komt. Directeur dr. David Landrum: „Vrijheid van godsdienst is de lakmoesproef voor een vrije samenleving. De regering heeft terecht ingezien dat de kerken en de activiteiten die ze ontplooien een positieve kracht zijn in de samenleving en geen bedreiging vormen die gereguleerd moet worden.”

De organisatie zal een waakzaam oog blijven houden op eventuele toekomstige voorstellen van de regering om invloed te krijgen op activiteiten van kerken. Tegelijkertijd geeft zij aan met de regering samen te willen werken om radicalisering en gewelddadig extremisme aan te pakken. Lokale kerken zouden een rol kunnen spelen bij het bouwen van hechte gemeenschappen.