Engelse stichting zorgt al vijftig jaar voor afgedankte kerken

Engeland heeft te maken met afnemend kerkbezoek. Met name op het platteland worden kerkgebouwen afgestoten. De Churches Conservation Trust (CCT) ontfermt zich al vijftig jaar lang over deze „kostbare schatten.”

Algemeen directeur Peter Aiers van CCT zei deze week tegenover de Britse nieuwssite Christian Today dat zijn organisatie elk jaar twee of drie kerkgebouwen van de Kerk van Engeland in beheer krijgt omdat een kleiner wordende kerkgemeenschap niet langer in staat is haar bedehuis te onderhouden. Soms gaat het om gebouwen van meer dan duizend jaar oud. Op dit moment beheert en conserveert CCT 353 kerken in heel Engeland.

Vijftig jaar geleden richtte CCT zich alleen op het behoud van een kerkgebouw. Tegenwoordig wordt ook gezocht naar een nieuwe bestemming. Volgens Aires is het van essentieel belang dat een lokale gemeenschap zich verbonden blijft voelen met een kerkgebouw. „Als niemand om een historisch gebouw geeft, is er geen toekomst voor. Het moeilijkste onderdeel van ons werk is het mobiliseren van mensen die voor langere tijd voor een monumentale kerk willen zorgen.”

De financiën vormen volgens Aiers niet het grootste probleem. Als CCT een ‘nieuwe’ kerk krijgt, geeft de organisatie gemiddeld zo’n 300.000 pond (330.000 euro) uit aan herstelkosten. Daarna is elk jaar geld nodig voor onderhoud. „Over het algemeen kan een kerkgebouw met tweeduizend pond per jaar in een goede staat worden gehouden. Het lastige is dat mensen niet graag geld voor onderhoud geven; ze trekken pas de beurs als er een groot probleem is ontstaan.”

Een ander zorgpunt is diefstal, met name van daklood. Daardoor krijgt regenwater de kans om schade aan het gebouw en aan het interieur aan te richten. Ook kunstvoorwerpen zijn voor dieven niet heilig. „Erfgoedcriminaliteit is een groot probleem”, zegt Aiers. Hij adviseert alarmsystemen te installeren om dit tegen te gaan. „Die investering verdient zich zonder meer terug.”

In het Victoria & Albert Museum in Londen heeft op 3 september een debat plaats over de vraag wie er nu precies verantwoordelijk is voor de zorg voor historische kerkgebouwen in Engeland.