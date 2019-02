Engelse kerken hoeven geen twee diensten per zondag meer te houden

Anglicaanse kerken in Engeland zijn niet meer verplicht om iedere zondag twee diensten te houden.

Dat heeft de generale synode van de Church of England deze week in Londen besloten, zo meldde de Britse krant The Guardian donderdag.

Volgens de landelijke vergadering is de maatregel vooral bedoeld om de kerkorde in overeenstemming te brengen met de praktijk. Veel predikanten op het platteland bedienen meerdere parochiekerken en kunnen niet overal twee diensten houden. Deze trekken bovendien steeds minder bezoekers.