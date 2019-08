Engelse kerken doelwit looddieven

De dertiende-eeuwse Sint-Pieterskerk in het Zuid-Engelse Stourton Caundle is onlangs voor de tweede keer beroofd van haar loden dakbedekking. Looddiefstal is een veelvoorkomend probleem bij historische kerken in Engeland.

De eerste keer dat de loden dakbedekking van de kerk in Stourton Caundle werd gestolen, was in 2012. Het kostte de parochie daarna vier jaar om het voor de restauratie benodigde bedrag van 160.000 pond (175.000 euro) in te verzamelen; het dak was pas vorig jaar weer hersteld.

Looddiefstal komt veel voor in Engeland. Volgens de Britse krant The Telegraph zijn er gemiddeld 37 diefstallen per maand.

Verplicht

De Church Buildings Council, een instituut van de Anglicaanse Kerk dat bij restauraties adviseert, stelde in 2007 een document op waarin wordt geadviseerd om na een diefstal vooral opnieuw lood te gebruiken. Alleen in uitzonderingen mogen bijvoorbeeld speciale roestvrijstalen platen worden gebruikt die op loden platen lijken.

In The Telegraph doet kerkrentmeester Cristina Fearon uit Stourton Caundle haar beklag over het verplichte gebruik van lood. „Ik wou dat de adviescomités al hun energie zouden steken in het kiezen van materiaal dat goed zou zijn als vervanging.”

Namens de Church Buildings Council erkent Becky Clark dat looddiefstal een hardnekkig probleem is voor kerken. „De Anglicaanse Kerk heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de bestrijding ervan. Zo hebben we in samenwerking met de politie een wetswijziging bewerkstelligd om dieven zwaardere straffen op te leggen.”

Die nieuwe wetgeving kwam er in 2013. Daarmee is de verkoop van gestolen materiaal, zoals lood, bemoeilijkt. Dat leek de diefstalcijfers waar kerken en andere historische gebouwen mee te maken hebben even omlaag te brengen, maar inmiddels ligt de looddiefstal weer op een ongekend hoog niveau.

Historische kerken in Nederland hebben geen volledig loden dakbedekkingen. Maar ze hebben wel te maken met diefstal: lood dat dienstdoet als waterdichte afsluiting en koper van bliksemafleiders worden geregeld gestolen.

Geen cijfers

Stichting Alde Fryske Tsjerken geeft aan die vormen van diefstal te herkennen. De Friese stichting houdt geen cijfers bij over hoe vaak dergelijke diefstallen plaatshebben.