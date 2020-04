Engelse kerk start gratis telefoonlijn

De Kerk van Engeland heeft zondag een gratis telefoonlijn geopend voor mensen die tijdens de coronacrisis naar liederen, gebeden en meditaties willen luisteren.

Binnen 48 uur is er ruim 6000 keer naar ”Daily Hope” gebeld, zo maakte de Anglicaanse Kerk dinsdag bekend.

De Engelse kerk startte het programma, dat 24 uur per dag te beluisteren is, vooral voor mensen die vanwege de lockdown thuis moeten blijven en die geen online kerkdiensten kunnen volgen.

”Daily Hope” voorziet in een behoefte, concludeert de kerk. Er is tot nu toe in totaal meer dan 50.000 minuten geluisterd. Er zijn mensen die 50 minuten lang met de ”worship phone” bellen, aldus de Church of England.