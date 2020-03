Engelse kerk krijgt leden door internet

Wekelijks wonen tientallen mensen via een livestream een kerkdienst bij van de Rediscover Church in het Engelse Exeter. De internationale gemeente zet zich intensief voor hen in.

„We zijn erachter gekomen dat 80 procent van de nieuwkomers in onze kerk eerst online kerkganger was”, aldus coördinator Jason Ham tegenover Premier Christian News. „Daarom spreken we van onze digitale deurmat.”

De gemeente nodigt actief mensen uit om de wekelijkse kerkdienst via een livestream te volgen. Online kerkgangers krijgen een warm welkom. „We zijn een digitale generatie. Daarom hebben we onze kerkdiensten online toegankelijk gemaakt.”