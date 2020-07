Engelse kerk handhaaft telefoonlijn na lockdown

De gratis telefoonlijn die de Kerk van Engeland instelde toen de kerken vanwege het coronavirus op slot gingen, moet na de versoepeling van de maatregelen blijven bestaan, aldus de Church of England.

Daily Hope, zoals de permanent bereikbare ”worship phone” genoemd wordt, is een initiatief van de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby. Er zijn de afgelopen maanden 173.000 telefoontjes binnengekomen van bij elkaar meer dan 37.000 bellers. Dat zijn vooral ouderen en mensen die geen toegang hebben tot onlinekerkdiensten. Het totale aantal belminuten bedraagt inmiddels meer dan 2 miljoen.

Vanuit het hele land hoorde de aartsbisschop dat de service „troost en steun” bracht in de huiskamers en een „lifeline” was voor tienduizenden kerkelijke en niet-kerkelijke mensen. Daily Hope wil de komende tijd met name ouderen en anderen die niet naar de kerk kunnen komen, blijven dienen.

Iedereen die belt, wordt verwelkomd met een groet van de aartsbisschop. Daarna kan hij kiezen uit diverse opties, waaronder liederen, gebeden, overwegingen en adviezen in verband met het coronavirus. Het is de bedoeling het aantal opties uit te breiden, onder meer op het gebied van mentale gezondheid en opvoeding.