Engelse hymnes in Vlaardingen – en andere initiatieven

Gadsby’s hymnes

Ds. H. Brons, predikant van de gereformeerde gemeente te Vlaardingen, berijmt hymnes van William Gadsby. Deze liederen worden gezongen door de Strict Baptists in het Vereningd Koninkrijk. Tweewekelijks zendt de predikant een overdenking uit over een hymne op de website van de kerk. De volgende uitzending is op 6 mei.

Bidden in Veenendaal

Enkele Veenendaalse kerken nemen initiatief tot een gezamenlijk gebedsmoment. De christelijke gereformeerde Pniëlkerk, de hersteld hervormde gemeente en hervormde gemeente werken samen. Het eerste gebedsmoment, op 13 mei om 20.00 uur, is via een livestream te volgen.

Victorkerk opent portaal

De hersteld hervormde gemeente van Apeldoorn zet de deuren van het kerkportaal van de Victorkerk open. Daarmee geeft de gemeente ruimte voor een moment van stilte, meditatie en gebed. Het kerkportaal is geopend op dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. In het portaal ligt een gastenboek voor punten voor dankgebed en voorbede, maar ook voor herinneringen.

Zendingsdag online

De jaarlijkse zendingsdag van Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) gaat niet door. Vanaf 8 mei publiceert de zendingsorganisatie daarom wekelijks een digitaal programmaonderdeel op de website. Het thema van de serie is ”Gods Woord gaat voort”.

Webinars pastoraat

De Theologische Universiteit Kampen, de Protestantse Theologische Universiteit en het Protestants Dienstencentrum hebben drie webinars opgezet voor geestelijk verzorgers, predikanten en ieder die bezig is met pastoraat in coronatijd. Ook gemeenteleden kunnen de webinars volgen.

Zingen in Voorthuizen

Samen zingen in de gemeente kan nu niet. De hervormde gemeente Voorthuizen maakt daarom een samenzangvideo. Leden kunnen thuis liederen zingen en een filmpje opsturen. De video komt met Pinksteren op de website van de gemeente.