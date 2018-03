Emmausklooster Velp verkocht

Het rijksmonumentale Emmausklooster in Velp (Noord-Brabant) is in januari voor het symbolische bedrag van 1 euro overgenomen door projectontwikkelaar Roelofs & Haase uit Rijssen.

Dat staat in het februarinummer van ”Met Kap en Koord”, uitgave van de Nederlandse kapucijnen. Buiten de koop valt de in de kloostertuin gelegen ”Gedenkplaats Nederlandse kapucijnen”. De resten van de op het kerkhof van het Emmausklooster begraven kapucijnen zullen naar deze gedenkplaats worden overgebracht. Het kloosterarchief verhuist naar het Religieus Erfgoedcentrum in Sint Agatha. Het interieur van het klooster blijft eigendom van de kapucijnen. De Rijssense projectontwikkelaar heeft zich verplicht het museale karakter van het klooster hoe dan ook in stand te houden.

Het Emmausklooster is het oudste kapucijnenklooster in Nederland (1645) en is vernoemd naar de Bijbelse plaats Emmaüs. In de kloosterkerk is een beeld van de Emmaüsgangers aanwezig. Het huidige kloostergebouw dateert uit 1719, de kerk uit 1732. In 1979 werd het klooster omgevormd tot een bezinningshuis. In de kloostertuin bevindt zich een pestkapel uit 1670.