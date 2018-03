Op 9 maart is dr. P. L. Krijger overleden.

Philippus Leander Krijger werd geboren op 15 maart 1938 in Beverwijk. Hij studeerde theologie in Leiden en werd in 1966 hervormd predikant in ’s-Heer Abtskerke en Nisse. Daarna stond hij in Den Haag-Loosduinen (1972) en in Velp (1980). Na zijn emeritaat promoveerde hij in 2005 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op ”De tragiek van de schepping. Het geding rondom Marcion in de Nederlandse theologie van de twintigste eeuw”.