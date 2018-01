Emeritus predikant ds. G. Hamstra (FRCNA) overleden

Ds. G. Hamstra, emeritus predikant binnen de Free Reformed Churches of North America (FRCNA), is zaterdag op 90-jarige leeftijd overleden.

Gerald Hamstra werd geboren op 17 maart 1927 te Zwaagwesteinde (Friesland). Hij studeerde in 1960 aan Westminster Theological Seminary in Philadelphia (VS) en werd in 1963 predikant van de Bloor East Presbyterian Church in Toronto (Canada). Vervolgens werd hij in 1972 predikant van de Old Chr. Ref. Church in Dundas (Canada). In 1977 keerde hij terug uit Canada en diende vervolgens de christelijke gereformeerde kerken (cgk) te Alphen aan den Rijn (1977) en Elburg (1981). Ds. Hamstra werd in 1985 predikant van de FRCNA te Clifton in New Jersey (VS). Echter in 1992 volgde opnieuw de overstap naar de FRCNA van Toronto.

Ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum in 2013 verscheen er een meditatief boek met de titel: ”The King in His Beauty”. Verder is de predikant werkzaam geweest voor de Trinitarian Bible Society.

Ds. Hamstra ging in 1999 met emeritaat.

