Emanuel Rutten werd gegrepen door Jezus van Nazareth

Alle argumenten die door seculiere wetenschappers zijn bedacht om te bewijzen dat Jezus niet is opgestaan falen, volgens dr. Emanuel Rutten. „Waar komt het ressentiment tegen het christendom vandaan?”

De filosoof sprak dinsdagmiddag tijdens de Reveilweek in Ambt Delden, georganiseerd door Near East Ministry (NEM). De Reveilweek duurt nog tot en met vrijdag en telt ruim duizend deelnemers, onder wie veel kinderen en jongeren.

”Leef!”, het thema van de conferentie, wordt met name uitgewerkt vanuit het Evangelie van Johannes. Ds. Pieter Both, hervormd predikant in Harderwijk en belast met de dagelijkse leiding van de week, zegt ervan: „We leven in een gejaagde samenleving. We roepen op de rust bij Christus te zoeken.”

Dinsdagmorgen sprak ds. Marien Kollenstaart over: ”Ik ben de Waarheid”. Daarover ging ook het betoog van Emanuel Rutten. Hij gaf de aanwezigen argumenten in handen voor de opstanding van Jezus uit de dood.

Als eerste noemde hij de begrafenis, die door verschillende Bijbelse bronnen onafhankelijk van elkaar bevestigd wordt. „De vermelding dat Nicodemus, een lid van het Joodse Sanhedrin, zorgde voor de begrafenis, is betrouwbaar omdat men zichzelf in verlegenheid brengt.”

Vervolgens bracht hij het lege graf ter sprake. Overtuigend vindt de wetenschapper dat het ontdekt is door vrouwen. „Dat brengt de auteur in verlegenheid, omdat vrouwen in die tijd minder serieus genomen werden als getuigen.”

Van de verschijningen noemde Rutten in het bijzonder die aan Jakobus, „de broeder des Heeren”, die tijdens zijn leven niets moest hebben van Jezus als Messias. „De transformatie die hij doormaakte, maakt het waarschijnlijk dat hij niet gelogen heeft over de verschijning.”

De filosoof stelde dat alle eerste discipelen de opstanding geloofd hebben. Waarom zouden zij anders een leven van lijden op zich genomen hebben, vroeg hij zich af. Rutten wees erop dat er in de Vroege Kerk over veel dingen verschil van mening was, maar niet over het feit van de opstanding.

Seculiere verklaringen van de historische gebeurtenis, voldoen niet, zei Rutten. Hij besprak vijf argumenten die niet steekhoudend zijn: de discipelen hebben het lichaam van Jezus gestolen, Jezus is niet overleden, de vrouwen stonden bij een ander leeg graf, Jozef van Arimathea zou het lichaam verplaatst hebben, de verschijningen waren hallucinaties.

„Als alle seculiere verklaringen falen, dan is er nog één verklaring, namelijk dat God Jezus heeft doen opstaan. Deze verklaring is een buitengewoon sterk argument voor het feit dat Jezus van Nazareth werkelijk is opgestaan.”

Andere argumenten zijn volgens Rutten dat het leven van Jezus bijzonder was, dat Hij Zichzelf Gods Zoon noemde en dat het lezen van de Evangeliën tot sterke ontroering kan leiden. „Het verhaal van Jezus is het meest sublieme verhaal dat de wereld gekend heeft. We worden geraakt in ons hart door iets hogers dat ons draagt.”

Uitgedaagd door een vraag uit de zaal vertelde hij over zijn eigen leven. Hij zei dat hij zich totaal niet bezighield met religie toen hij in Delft exacte wetenschappen studeerde, totdat hij een leegte voelde in zijn leven en hij zich op de filosofie wierp. Een van de filosofen die Rutten bestudeerde, was Augustinus. Tijdens het lezen van zijn ”Belijdenissen” gebeurde het. „Ik raakte voor het eerst van mijn leven in contact met iets bijzonders. Het was een sublieme ervaring.” Hij besloot de verwijzingen van Augustinus te bestuderen. „Ik ben de Evangeliën gaan lezen en werd gegrepen door de Persoon van Jezus van Nazareth. Op een dag ben ik me christen gaan noemen. Dat had een ongekende impact op mijn omgeving.”

De stellingname dat God niet bestaat en de zogenaamde bewijzen daarvoor, irriteerden hem. Rutten maakte het bestaan van God tot onderwerp van zijn studie. „Mijn conclusie is dat alle wegen naar God leiden”, zei hij gistermiddag. „Waarom zijn anderen niet overtuigd?” vroeg iemand uit de zaal. „Ik vraag me oprecht af waar de weerstand tegen het christendom vandaan komt”, zei Rutten.

Hij is hoopvol. „Jonge wetenschappers hebben meer belangstelling voor het geloof in God dan de vorige generatie. „Als je onbevangen bent, merk je dat het christendom zoveel te bieden heeft dat je erin mee kunt gaan. Dat spreekt jonge academici aan.”